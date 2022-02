Il rogo ha tenuto impegnate tutta la notte numerose squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ignota allo stato l'origine delle fiamme

Un compattatore di rifiuti alto 30 metri ha preso fuoco nella serata di ieri nella sede dell'Amsa, l'azienda che smaltisce i rifiuti a Milano, in via Silla, e ha tenuto impegnate tutta la notte numerose squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. Ignota allo stato l'origine del rogo.