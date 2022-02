Monza, gestiva traffico di droga internazionale: arrestato 40enne

La Squadra Mobile della Questura di Monza ha arrestato un uomo di 40 anni, residente a Monza, in esecuzione di fermo per indiziato delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza per traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini

A quanto emerso dalle indagini, il 40enne lavorava con altre tre persone, già arrestate dalla polizia, nella gestione di un'attività di approvvigionamento, detenzione e traffico di grandi quantità di droga, tra hashish e marijuana, proveniente dalla Spagna. Durante le indagini sono stati sequestrati, complessivamente, 30 chili di sostanza stupefacente e 125 mila euro. Per l'uomo l'accusa è di averne 'mossi' oltre 240 chili.