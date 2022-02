Pavia, donna di 56 anni finisce in ospedale dopo una lite

La donna è stata trasportata al San Matteo dopo essere stata spinta in un canale: non è in gravi condizioni. Sull'accaduto indagano i carabinieri

Una donna di 56 anni è finita ospedale dopo essere stata spinta in un canale al culmine di una lite scoppiata, secondo quanto appreso, con un’altra donna per motivi sentimentali. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Bereguardo (Pavia), a pochi chilometri da Pavia. Tra le due donne è nata una discussione degenerata presto in una vera e propria lite. Dopo essere stata spinta nel canale, la donna è stata riportata sulla strada e poi trasportata in ambulanza dal 118 al pronto soccorso del San Matteo di Pavia: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri che hanno subito avviato accertamenti per ricostruire l’episodio.