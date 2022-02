Cesano Maderno, fugge dai carabinieri con eroina nell'auto: arrestato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato per spaccio di droga a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, dopo una fuga in auto durante la quale ha sfondato la barriera di un passaggio a livello.

La vicenda

Dopo essere stato notato dai carabinieri durante un controllo, invece di fermarsi il 35enne ha accelerato dando il via a un inseguimento. Durante la fuga l'uomo ha lanciato dal finestrino una confezione di riso poi recuperata dai militari, i quali hanno trovato all'interno un blocco di eroina da 500 grammi. Già sottoposto all'affidamento in prova per una precedente condanna per traffico di stupefacenti, il 35enne si trova ora in carcere a Monza.