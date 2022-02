Milano, rissa per un campetto da basket: 7 indagati

Sette persone, di cui 6 minorenni, sono stati perquisiti e indagati per percosse, lesioni e rapina in relazione a un'aggressione avvenuta alla fine dello scorso ottobre in un parco di Milano

Sette persone, di cui 6 minorenni, sono stati perquisiti e indagati per percosse, lesioni e rapina in relazione a un'aggressione avvenuta alla fine dello scorso ottobre in un parco di Milano. Questa mattina la polizia, coordinata dal procuratore del Tribunale per i Minorenni, Ciro Cascone, ha eseguito le perquisizioni al termine di un'indagine avviata dal commissariato Greco Turro per un episodio avvenuto nel parco della Torre alla Bicocca. Un gruppo di ragazzi filippini si è scontrato con un gruppo di coetanei italiani e marocchini per l'utilizzo del campo di basket e dell'area skate. Secondo quanto ricostruito, questi ultimi si sarebbero "vendicati" per l'affronto aggredendoli e rubandogli i cellulari, postando poi tutto sui social.