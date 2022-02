Incidenti sul lavoro, dipendente di un ristorante ustionata a Milano

Una donna di 53 anni è stata trasportata in ospedale con ustioni di secondo e terzo grado dopo che, mentre era al lavoro in un ristorante a Milano, le si è rovesciato addosso dell'olio bollente. E' successo attorno alle 17.30 in via Meda, nel locale dove la donna è dipendente. Secondo quanto riferito dal 118, la 53enne ha riportato ustioni al volto, al collo, al torace, alla schiena e alle mani. E' stata accompagnata al reparto grandi ustionati del Niguarda e, anche se molto grave, non è in pericolo di vita. Sul posto è stata inviata la polizia per ricostruire la dinamica e determinare eventuali responsabilità.