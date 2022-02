Morto Giuseppe Ballarini, patron delle pentole italiane

Una malattia rara e fulminante si è portata via Giuseppe Ballarini, presidente dell’omonima azienda di Rivarolo Mantovano che da oltre un secolo produce pentole, padelle e accessori da cucina. Aveva scoperto la malattia meno di 10 giorni fa. Ballarini, sposato con Maria Grazia e padre di Alessandro e Luca , era stato ricoverato alla clinica Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, dove è stata scoperta la malattia. Finito in terapia intensiva, negli ultimissimi giorni sembrava che le sue condizioni stessero migliorando. Ma il suo cuore ha smesso di battere verso le 19 di lunedì, come riporta il Corriere della Sera. "Sinceramente pensavamo che ce l’avrebbe fatta - dicono i figli Alessandro e Luca - e avevamo forti speranze in tal senso, ma è stato tutto inutile. È stata una malattia violenta che in poco più di una settimana non gli ha lasciato alcuno scampo, nonostante il grande lavoro svolto dal direttore della Terapia intensiva Maurizio Cecconi e da tutti i professionisti della clinica".

Chi era Giuseppe Ballarini

Ballarini era nato a Rivarolo Mantovano il 23 febbraio del 1947 e tra un paio di settimane avrebbe compiuto 75 anni. Era presidente dell’omonima azienda che è un marchio storico mantovano che da sempre produce pentole e accessori per la cucina sia di livello professionale che per le famiglie. Da sempre l’azienda ha la propria sede principale vicino all’ingresso del paese, dove si trovano le due torri cinquecentesche simbolo di Rivarolo.