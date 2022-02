Incidente sul lavoro a Villimpenta, in provincia di Mantova, dove in un'azienda di logistica un uomo di 50 anni è stato soccorso e trasportato in eliambulanza in codice rosso all'ospedale di Cremona.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito, l'autotrasportatore è precipitato dal cassone di un tir da un'altezza di circa tre metri, procurandosi traumi al volto, al capo e a un braccio.