Fisco, confiscati beni per 1,4 milioni a imprenditore a Cesano Maderno

I militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato beni per 1,4 milioni di euro ad un imprenditore di Cesano Maderno (Monza), condannato in via definitiva a 10 mesi di reclusione per omessi versamenti di Iva e ritenute d'acconto.

La vicenda

Secondo quanto emerso l'uomo, titolare di un'azienda nel settore della progettazione e installazione di impianti elettrici, non ha versato i contributi per i suoi lavoratori per circa un milione di euro, oltre a omettere di liquidare l'imposta sul valore aggiunto per circa 400 mila euro. Per lui è arrivata la confisca definitiva di conti correnti e di un immobile di pregio a Seveso (Monza).