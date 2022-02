Covid Lombardia, 8.370 nuovi casi. Calano i ricoveri

I pazienti in terapia intensiva sono 213, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.582 (-74)

A fronte di 106.556 tamponi effettuati, sono 8.370 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Lombardia, con una percentuale tra test e positivi in calo al 7,8% (ieri 8,6%). Sono 74 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime in regione da inizio pandemia a 37.643. I pazienti in terapia intensiva sono 213, uno in meno rispetto a ieri, mentre le persone in cura negli altri reparti sono 2.582 (-74). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda il contagio nelle province, Milano registra 2.440 nuovi casi, di cui 990 in città, segue Brescia con 1.253, Bergamo con 776, Varese con 727, Monza e Brianza 683, Mantova con 455, Pavia con 447, Como con 403, Cremona con 334, Lecco 240, Lodi 205 e Sondrio 155.