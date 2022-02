Cavenago, addio a Roberto Sordi: fu vicepresidente del Fanfulla

Conosciuto da tutti come 'Berto' attualmente si occupava della gestione degli impianti sportivi. I funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa parrocchiale

È morto a 68 anni Roberto Sordi, una delle figure storiche del Fanfulla e personaggio molto noto a Cavenago dove ha gestito il negozio “Mondo Pesca”. A riportare la notizia è il sito Il Cittadino. I funerali si sono tenuti questa mattina nella chiesa parrocchiale di Cavenago.

Sordi e il suo impegno per il Fanfulla

Roberto, conosciuto da tutti come 'Berto', era un membro della famiglia del Guerriero e in passato aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente mentre attualmente si occupava della gestione degli impianti. Berto non si perdeva una partita e da molti anni collaborava con il presidente Luigi Barbati che ha ricordato con commozione l’amico. Il Fanfulla ha messo un mazzo di fiori sul posto che occupava “Berto” alla Dossenina, e mercoledì ha osservato un minuto di silenzio.