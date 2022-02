Pavia, recuperato bottino di furti per oltre 100mila euro

In un appartamento di Sannazzaro de' Burgondi, comune della Lomellina, i carabinieri hanno ritrovato orologi, oggetti preziosi e altro materiale, ritenuto il bottino di numerosi furti messi a segno in provincia di Pavia. Il valore della refurtiva recuperata supera i 100mila euro.

La ricostruzione dei fatti

Nel corso dell'irruzione nell'alloggio, i militari hanno arrestato una delle due persone trovate all'interno, un 26enne di nazionalità albanese che nel 2018 era stato espulso dal territorio italiano nel quale è poi rientrato illegalmente. Il giovane è stato processato con rito direttissimo e condannato a due anni di reclusione, anche per il possesso di documenti contraffatti (si era dichiarato cittadino croato). L'altro uomo che si trovava nell'appartamento è riuscito a fuggire lanciandosi in una finestra e sfondandola, e sfuggendo anche a un carabiniere che si trovava all'esterno con il quale ha avuto una colluttazione (il militare è rimasto ferito a una spalla e a un dito). Secondo gli investigatori, i due erano specializzati in colpi in appartamenti, con la capacità di arrampicarsi ai piani alti dei palazzi e forzare porte e finestre blindate.