Covid Lombardia, bollettino: 14.989 nuovi casi e 3.117 ricoveri

Il nuovo LIVE con tutti gli aggiornamenti di oggi in Lombardia

Con 145.872 tamponi effettuati è di 14.989 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 10,2% (ieri 10,1%). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

18:06 - Vaccini: Lombardia, open day bimbi in 30 centri nel week end

Anche il prossimo weekend, sabato 5 e domenica 6 febbraio, i bambini della fascia d'età 5-11 anni potranno accedere in 30 centri vaccinali della Regione Lombardia senza prenotazione. Lo comunica in una nota la vice presidente e assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. "Regione Lombardia in questo mese conclusivo della campagna massiva, compie un ulteriore sforzo organizzativo, grazie al generoso impegno del personale che lavora nei centri vaccinali, per venire incontro alle famiglie e offrire la possibilità di ricevere la somministrazione senza prenotazione", spiega Moratti. "Gli ultimi dati dei contagi tra la popolazione scolastica, più bassi tra gli adolescenti che sono più vaccinati, dimostrano sul campo l'efficacia del vaccino anche nell'evitare i contagi, e quindi a scongiurare i possibili sintomi a lungo termine post guarigione, oltre ai decorsi più gravi della malattia", conclude.

17:48 - Riammesse visite parenti al Pio Albergo Trivulzio

L'istituto milanese per la terza età Pio Albergo Trivulzio riammetterà le visite ai parenti a partire da lunedì 7 febbraio. Lo si legge nell'ultimo bollettino pubblicato sul sito. "Come condiviso col Comitato Parenti dell'azienda, si è deciso, coerentemente con l'andamento in calo della curva epidemica - si legge - di riprogrammare la riapertura delle visite dei parenti" dei pazienti, mantenendo però "la riserva in caso di imprevista ripresa dei contagi o altri fattori ostativi riferiti alla clinica dei singoli ospiti".



17:33 - In Lombardia 14.989 nuovi casi e 125 decessi

Con 145.872 tamponi effettuati è di 14.989 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile al 10,2% (ieri 10,1%). Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-11, 218) e nei reparti (-71, 2.899). Sono 125 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.416. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.649 casi (di cui 1.754 in città), a Bergamo 1.209, a Brescia 1.910, a Como 866, a Cremona 677, a Lecco 324, a Lodi 354, a Mantova 908, a Monza 1.079, a Pavia 783, a Sondrio 230 e a Varese 1.458.

16:28 - Scuola: docente 'occupa' liceo Milano contro Dad non vaccinati

Prima lo sciopero della fame e poi l'occupazione della scuola in cui insegna per protestare contro l'obbligo della didattica a distanza per gli studenti non vaccinati, in presenza di 5 alunni positivi in classe. E' la battaglia che sta conducendo un professore di storia, filosofia ed educazione civica del liceo scientifico Eistein di Milano, Saverio Mauro Tassi. Vaccinato con tre dosi, Tassi dopo nove giorni di sciopero della fame ha annunciato sulla sua pagina Facebook, dove tiene un diario della sua protesta, di avere dato inizio "all'occupazione simbolica della mia scuola per la libertà, l'uguaglianza e la giustizia. Ciò significa che nei prossimi giorni non uscirò dall'edificio del mio liceo, rimanendovi dunque anche la notte, senza comunque smettere di svolgere il mio lavoro sia al mattino sia al pomeriggio", ha spiegato. Nel post Saverio Mauro Tassi precisa anche di non essere contro i vaccini ma a favore della libertà di scelta individuale, pro o contro la vaccinazione, "senza alcuna imposizione di legge ma anche senza ipocriti grimaldelli pseudolegislativi come il Green pass".



7:06 - In Lombardia 16.098 nuovi casi e 3.199 ricoveri

Con 157.969 è di 16.098 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 10,1%. Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-6, 229) e nei reparti (-74, 2.970). Sono 50 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 37.291. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 4.737 casi (di cui 1.846 in città), a Bergamo 1.569, a Brescia 2.373, a Como 1.082, a Cremona 637, a Lecco 430, a Lodi 386, a Mantova 817, a Monza 1.385, a Pavia 808, a Sondrio 195 e a Varese 1.165.