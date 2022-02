Milano, rissa tra ragazzi con bottiglie e coltelli in via Lecco

Maxi rissa in via Lecco con calci, pugni, giovani che impugnano bottiglie e un coltello. È avvenuto sabato 29 gennaio in via Lecco, in zona Porta Venezia.

La rissa

Ancora da chiarire la dinamica esatta dei fatti, ma da quanto si è appreso la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il ragazzo che ha girato il video ha spiegato ai curatori della pagina Instagram 'Milanobelladadio', la quale ha pubblicato il video con le immagini della rissa, che il litigio è nato nell’ambito di un evento di Silent disco a pagamento, organizzato in via Lecco, quando due ragazzi hanno tentato di partecipare senza pagare. Al rifiuto dello staff avrebbero lanciato un cocktail addosso a una ragazza, il cui fidanzato è intervenuto per difenderla. Da lì è poi nata la rissa, seguita dalla "vendetta" degli amici dei due che ha fatto nascere un altro tafferuglio stavolta con coltelli e bottiglie. "Un ragazzo dello staff è stato inseguito, pestato e accoltellato in un vicolo. È stato portato in ospedale con quattro coltellate alle gambe", scrivono gli autori del video.