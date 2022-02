Milano, rapinavano ragazzi: arrestati tre adolescenti

Attorno alle 23 di ieri un 19enne ha chiamato il 112 raccontando di essere stato preso a pugni e rapinato del proprio smartphone in via Farini da tre ragazzi giovani come lui

Tre ragazzi, tra cui un 17enne e due maggiorenni, sono stati arrestati dai carabinieri per rapina in concorso per due colpi commessi a Milano. Attorno alle 23 di ieri un 19enne ha chiamato il 112 raccontando di essere stato preso a pugni e rapinato del proprio smartphone in via Farini da tre ragazzi giovani come lui.

Le indagini

Attraverso la localizzazione del telefono, i militari sono riusciti a individuare in piazza Castello, a bordo del tram 14, i tre ricercati: un 17enne italiano e due egiziani di 18 e 19 anni. Nelle tasche del 19enne c'era un iPhone 11 Pro rapinato in Darsena lo scorso 12 gennaio a un 20enne in bicicletta. Quest'ultimo era stato spinto a terra e minacciato di morte per farsi consegnare il telefono. Il 19enne è stato, quindi, indagato anche per ricettazione.