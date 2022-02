Incidente a Milano, auto travolge ragazzo in monopattino: grave 17enne

È avvenuto poco dopo le 12 in via Aldini. Il giovane ha riportato un trauma al bacino, un trauma cranico con commozione cerebrale, ferite al volto e fratture alla gamba

Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in ospedale con gravi traumi dopo essere stato travolto da un'auto mentre guidava un monopattino a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12 in via Aldini, dove il conducente della vettura ha centrato il 17enne provocandogli un trauma al bacino e un trauma cranico con commozione cerebrale, ferite al volto e fratture alla gamba. Il giovane ferito è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica.