Bergamo, 17 arresti per traffico internazionale di cocaina

A Bergamo i carabinieri, in collaborazione con i colleghi di Brescia, Genova, Torino e Firenze e con il supporto del nucleo elicotteri e dei Cinofili di Orio al Serio, e delle forze di polizia dei Paesi Bassi, hanno eseguito stamattina all'alba 17 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti cittadini albanesi, nordafricani, italiani e un olandese, accusati di gestire un'imponente struttura di narcotraffico internazionale di cocaina.

La vicenda

Dodici persone (di cui uno rintracciato nei Paesi Bassi) sono state trasferite in carcere e altre cinque sono state sottoposte all'obbligo di dimora, come disposto dal gip del Tribunale di Bergamo. L'operazione, chiamata "Fontanella 2019", era iniziata nel febbraio del 2019. Le basi operative del traffico di cocaina sono state localizzate nella Bergamasca e in provincia di Monza e Brianza. La droga giungeva in Italia tramite corrieri. Durante le indagini sono stati sequestrati 24 chili di cocaina, che avrebbero fruttato fino a due milioni al dettaglio, ma anche una pistola e contanti per 300mila euro. Oggi sequestrati ulteriori 33 chili di hashish e 4,5 chili di cocaina, nonché contanti di illecita provenienza per oltre 60mila euro.