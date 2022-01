Milano, finge malattia e si fa versare un milione di euro da ex legale

La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato circa un milione di euro a tre persone, padre, madre e figlio residenti in provincia di Milano, che sono state denunciate con l'accusa di aver raggirato il loro ex avvocato in pensione dal 2016. I tre hanno convinto il professionista milanese che il capofamiglia fosse gravemente malato e che dovendo sostenere costose cure fosse finito vittima della criminalità organizzata per debiti.

L'indagine è partita da un esposto presentato in Procura a Monza da un istituto di credito, dopo aver notato diversi bonifici per svariate centinaia di migliaia di euro, partiti dal conto corrente dell'avvocato.

La vicenda

La vittima e il truffatore si conoscevano dagli anni '90. L'ex cliente ha iniziato a chiedere all'ex legale aiuti economici per la famiglia appena uscito di galera, nel 2017, dove era finito per estorsione. Poi però, con la complicità di moglie e figlio, ha convinto l'avvocato di soffrire di una grave patologia e di aver accumulato un ingente debito con una farmacia di Milano. Il professionista in pensione ha iniziato a versargli denaro, con bonifici da 100 mila euro o assegni fino a 300 mila, fino a superare la soglia del milione di euro a giugno 2021. Il legale ha tentato di desistere, ma i truffatori hanno finto di aver contratto debiti anche con persone inserite in ambienti criminali, inscenando telefonate anonime minacciose.

Il sequestro

Concluse le indagini, è stato disposto dal Gip di Monza un decreto di sequestro preventivo di circa 1 milione di euro, di cui 500 mila trovati in contanti nell'abitazione della famiglia indagata. Nel frattempo l'ex cliente truffatore è tornato in carcere a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip di Milano per estorsione nei confronti di un parroco.