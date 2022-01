Maltempo, forte vento a Milano: deviate alcune linee del tram

Circolazione difficile a Milano per i mezzi di superficie: il forte vento che ha soffiato sulla città nel pomeriggio di oggi ha causato danni alla rete che alimenta i tram e per questo alcune linee (1, 2, 3, 12, 14, 15, 16 e 19) sono state deviate. (ALLERTA INCENDI IN LOMBARDIA) In via Cordusio è stato transennato un lungo tratto di strada per un grosso telone pubblicitario, posto sopra un edificio, che sta per staccarsi. Caduto anche un segnale stradale.