Berlusconi oggi sarà dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele, probabilmente poco prima dell'ora di pranzo. Come riporta La Repubblica, l'ex Premier non incontrerà la stampa ma, come era già accaduto a settembre del 2020 dopo il ricovero per Covid, potrebbe leggere una breve dichiarazione. C'è chi ipotizza possa rivendicare un ruolo da protagonista nella rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica. Da ricordare che Berlusconi è stato ricoverato otto giorni fa nella suite al sesto piano del padiglione Diamante dell'ospedale. (IL RICOVERO)