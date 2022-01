Milano, Berlusconi ricoverato per infezione all’ospedale San Raffaele

Rimane in ospedale a causa di un’infezione alle vie urinarie, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Il leader di Forza Italia sta ricevendo poche visite e solo delle persone a lui più vicine, familiari e amici di una vita

Silvio Berlusconi resta ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano a causa di un’infezione alle vie urinarie, ma le sue condizioni non sono considerate gravi. Lo riporta il Corriere della Sera, aggiungendo che non sono ancora chiare le tempistiche di dimissioni e che l'uomore del cavaliere sarebbe pessimo.

Le visite

Secondo quanto riferisce il quotidiano, il leader di Forza Italia sta ricevendo poche visite e solo delle persone a lui più vicine, familiari e amici di una vita. Ieri per due volte la figlia Marina è andata a fargli compagnia, di mattina e di pomeriggio, e come nei giorni precedenti si è presentato Fedele Confalonieri. Infine è stato il turno di Niccolò Ghedini. Sempre presente, pare, la compagna Marta Fascina. Berlsuconi però sarebbe in continuo collegamento con Roma per le ultime novità sull'elezione del presidente della Repubblica (LO SPECIALE - IL SONDAGGIO - LE CURIOSITÀ - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

La chiamata con Tajani

Per il Corriere c'è stata ieri una conversazione telefonica con Antonio Tajani, che gli ha illustrato lo stato gli ultimi sviluppi su colloqui e incontri, nessuno finora risolutivo. E a lui avrebbe detto che ci terrebbe ad avere un presidente espressione di Forza Italia. I nomi sono due: quello dello stesso Tajani, che sembra la sua prima scelta, e quello di Maria Elisabetta Casellati