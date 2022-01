Milano, aggredisce personale e guardie giurate dell'ospedale: fermato

L'uomo, 31 anni, era stato soccorso e portato al San Carlo perché, a suo dire, era stato vittima di un'aggressione. Una volta giunto nel reparto di Radiologia ha dato in escandescenze e ha tentato di rubare la pistola ad una guardia

Era stato soccorso perché, a suo dire, vittima di un'aggressione. Una volta nel reparto di Radiologia dell'ospedale San Carlo di Milano, la scorsa notte, ha dato in escandescenze, aggredendo prima il personale sanitario, poi due guardie giurate e a una di queste ha anche cercato di rubare la pistola. Per questo, un marocchino di 31 anni è stato arrestato dagli agenti della Questura di Milano per resistenza a incaricato di Pubblico servizio.