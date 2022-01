Milano, simulano un incidente per derubare un ragazzo: arrestati

È avvenuto all'angolo tra via Scarlatti e via Settembrini, non distante dalla stazione Centrale. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno avvertito una pattuglia della Polizia locale che si trovava in zona

Erano in tre e uno di loro, a tarda sera, all'angolo tra via Scarlatti e via Settembrini, non distante dalla stazione Centrale di Milano, si è letteralmente buttato sul cofano di una vettura, praticamente ferma, fingendo di essere stato investito. Quando il conducente della vettura è sceso, i tre gli hanno intimato di risarcire il danno e il giovane, 25 anni, ha estratto il portafogli. Gli hanno sfilato 250 euro e se ne sono andati.

L'arresto

Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno avvertito una pattuglia della Polizia locale che si trovava in stazione. Gli agenti hanno raggiunto la vittima che aveva seguito il terzetto il quale è stato raggiunto dai 'ghisa'. Nella perquisizione è emerso che i tre, di origine nordafricana e senza documenti, avevano ancora con loro il denaro rubato. Sono quindi stati arrestati per furto con destrezza e saranno processati per direttissima.