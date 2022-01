Vaccini senza prenotazioni per i bambini in Fiera a Milano e Lodi

Sabato e domenica, dalle 8 alle 20, i bimbi della fascia 5-11 anni potranno accedere a percorsi dedicati in accesso libero negli hub allestiti a Fieramilanocity e in via dell’Artigianato a Lodi

Open day oggi e domani, domenica 30 gennaio, per i bambini della fascia 5-11 anni negli hub vaccinali allestiti a Fieramilanocity, in viale Scarampo, e all'hub Fiera di Lodi, in via dell'Artigianato. Dalle 8 alle 20, i bimbi potranno accedere a percorsi dedicati ad accesso libero, senza dunque la necessità di effettuare una prenotazione. I genitori, i tutori e gli accompagnatori con delega dovranno portare con sé un documento di riconoscimento con foto e la tessera sanitaria del bambino.