Precipita per 100 metri in un dirupo, ciclista muore nel Bergamasco

Un ciclista è morto quest’oggi ad Aviatico, nel Bergamasco, dopo essere precipitato in un dirupo per circa cento metri. L’incidente è avvenuto attorno alle 13:30 lungo un sentiero, dove l'uomo - non ancora identificato - sarebbe scivolato mentre stava effettuando un'escursione in bicicletta. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e l'elisoccorso del 118. La zona impervia rende difficoltose le operazioni di recupero della salma.