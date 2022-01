L'uomo è annegato durante un'esercitazione. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma per il sub non c’è stato nulla da fare

Un sub bresciano è morto questa mattina nelle acque del lago di Garda. È accaduto a Gargnano, in provincia di Brescia. L'uomo è annegato durante un'esercitazione. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma per il sub non c’è stato nulla da fare.