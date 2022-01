Como, percepiva assegno sociale ma stava in Argentina: denunciato

Percepiva l'assegno sociale dall'Inps, ma da anni era residente in Argentina: per questo, nei giorni scorsi, un uomo è stato denunciato e nei suoi confronti è stato disposto il sequestro preventivo dei 62.200 euro incassati indebitamente. Sono stati i finanzieri di Menaggio - che ne danno notizia - a dare esecuzione all'ordinanza del Gip del Tribunale di Como.

Le indagini

Le indagini hanno consentito di individuare il cittadino, residente fittiziamente in un comune dell'Alto Lago, nonché di ricostruirne la posizione finanziaria e patrimoniale anche attraverso l'analisi dei flussi bancari. Ed è stato così accertato che percepiva indebitamente il beneficio dal 2013, anno in cui trasferiva la propria residenza in Argentina senza comunicarlo all'Istituto Previdenziale. Per ottenere informazioni sull'uomo, i finanzieri hanno anche attivato i canali internazionali per lo scambio di informazioni, attraverso il Comando Generale del Corpo, avendo così la certezza che fosse ancora in vita e residente tuttora in Argentina.