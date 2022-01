Incidenti sul lavoro: 30enne folgorato in cantiere a Paullo, è grave

Un operaio di 30 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Raffaele di Milano dopo essere rimasto folgorato in un cantiere sulla strada statale 415 a Paullo (Milano). L'uomo è stato soccorso attorno alle 16.15, all'arrivo dei paramedici era in arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto.

L'incidente

Secondo quando ricostruito finora dai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, il lavoratore era su un'impalcatura al secondo piano di un ponteggio quando è stato attraversato dalla scossa elettrica. Al momento non è chiaro a cosa sia dovuto l'incidente, se a un problema tecnico o a un errore umano.