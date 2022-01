Tribiano, furto di vestiti per oltre 60mila euro in ditta logistica

È avvenuto alle 4.30 del mattino: un furgone ha sfondato la recinzione di un’azienda in via Trento e un gruppo di almeno 10 persone ha portato via scatoloni con abiti di diverse marche

Furto di vestiti da oltre 60mila euro in una ditta di logistica a Tribiano (in provincia di Milano). Alle 4.30 della scorsa notte un furgone ha sfondato la recinzione dell'azienda Db Group in via Trento e un gruppo di almeno 10 persone ha portato via scatoloni con abiti di diverse marche. I ladri hanno agito con un'azione ben studiata: hanno bloccato la via con due furgoni e un camion, tutti mezzi rubati durante la notte in zona. Infine sono scappati a bordo di altri 3 furgoni. Al caso lavorano i carabinieri.