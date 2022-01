Calcio, Milan in apprensione per Kessié: infortunio in Coppa d'Africa

Non arrivano buone notizie dalla Coppa d'Africa in casa Milan: Frank Kessie è stato costretto al cambio nel corso del primo tempo della gara tra Costa d'Avorio ed Egitto, valevole per gli ottavi di finale. Intorno alla mezz'ora il centrocampista ivoriano ha subito un brutto colpo alla parte sinistra del costato e non è riuscito a proseguire la gara. Ancora da capire che tipo di infortunio ha riportato Kessie, se si tratta solo di una forte contusione o di altro. In casa Milan restano tutti con il fiato sospeso.