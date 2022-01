Seregno, rompono porta treno con martelletto: denunciati due minori

I giovani, di 16 e 17 anni, hanno vandalizzato ieri sera un treno della linea Trenord Albairate-Saronno, provocando la soppressione di due corse. In corso le indagini per individuare un terzo giovane coinvolto

Due ragazzini di 16 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri per aver vandalizzato un treno della linea Trenord Albairate-Saronno, in stazione a Seregno (nella provincia di Monza e Brianza), provocando la soppressione di due corse, ieri sera. In corso le indagini per individuare il terzo giovane che ha preso parte all'atto vandalico.

L’atto vandalico

A quanto emerso, mentre erano a bordo di uno dei due treni, arrivati in stazione i due minori hanno preso il martelletto frangivetro in dotazione e hanno frantumato un'anta della porta scorrevole del vagone. Grazie all'intervento di una capotreno, che ha dato l'allarme e rincorso i due vandali, i carabinieri li hanno bloccati. I due minori, rispettivamente di Seveso e Bovisio Masciago (in provincia di Monza e Brianza), sono stati denunciati anche per interruzione di pubblico servizio. Oltre a interrompere la corsa del treno su cui viaggiavano, a causa loro è stato soppresso anche il treno "Seregno - Milano Porta Garibaldi".