Milano, palpeggia ragazza in via Torino: arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato in centro a Milano con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 22 anni. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale perché avrebbe reagito "in modo scomposto" all'intervento degli agenti.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, ieri intorno alle due di notte l'uomo ha palpeggiato la ragazza, di origini etiopi, mentre quest'ultima stava passeggiando insieme a un'amica in via Torino. Quando le due ragazze sono salite sul tram per allontanarsi, ha deciso di seguirle. A questo punto una di loro ha chiamato le forze dell'ordine. Una volante ha fermato il tram e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Si tratta di un 45enne italiano senza fissa dimora con ha dei precedenti di polizia, ma non per episodi simili.