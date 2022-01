La donna è deceduta questo pomeriggio in via Garibaldi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco

Una donna di 72 anni è morta oggi pomeriggio, finendo con la propria auto contro la recinzione di una abitazione ad Azzano San Paolo, vicino a Bergamo. L'incidente è avvenuto alle 17.20 in via Garibaldi: sul posto sono giunti i mezzi del 118, tra cui l'automedica e l'ambulanza, e i vigili del fuoco. Purtroppo ogni soccorso per la settantaduenne si è rivelato vano.