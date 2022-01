Incidente a Milano, scontro fra due automobili: un morto

È avvenuto tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti. L’impatto è stato fatale per un 85enne, che è deceduto a Città Studi dopo essere trasportato lì in ambulanza

Incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, a Milano, all'incrocio tra via Melchiorre Gioia e via Sassetti. Un italiano di 85 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato in ambulanza a Città Studi, dove però è deceduto.

L’incidente

L'impatto tra una Volkswagen T Roc e una Matiz Chevrolet è stato fatale per un italiano di 85 anni, che viaggiava come passeggero a bordo della Matiz. Nessuna conseguenza di rilievo per i conducenti delle due auto coinvolte nell'incidente, un uomo di 36 anni e un altro di 47. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della Polizia locale.