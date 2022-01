Gravedona, auto travolge e uccide un passante: arrestato 26enne

Il 26enne alla guida del veicolo è rimasto a sua volta ferito in maniera non grave ed è accusato omicidio stradale: dai primi accertamenti il giovane non avrebbe potuto essere al volante in quanto la patente gli era stata sospesa

Un uomo di 63 anni è stato investito e ucciso da un'auto la notte scorsa a Gravedona, sul lago di Como. Il 26enne alla guida è rimasto a sua volta ferito ed è stato arrestato dai carabinieri per omicidio stradale: dai primi accertamenti non avrebbe potuto essere al volante in quanto la patente gli era stata sospesa. Il giovane è piantonato in ospedale.

L'incidente a Gravedona

L'incidente è avvenuto lungo la statale Regina intorno a mezzanotte, all'altezza del ponte sul torrente Liro, dove il pensionato è stato investito dalla Subaru Impreza condotta dal giovane, che risulta domiciliato in provincia di Pordenone. Il passante è stato scaraventato nel torrente e per lui non c'è stato nulla da fare. Il conducente è rimasto ferito in maniera non grave ed è stato sottoposto a test alcologico e tossicologico. La sua patente era stata sospesa in attesa di revisione per cui non avrebbe potuto essere alla guida.