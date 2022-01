Rincari su elettricità e gas, stangata a Milano: ecco i costi

Scattano i nuovi aumenti sull'energia che per il primo trimestre saranno del 55% per l'elettricità e del 41,8% per il gas. L’esecutivo ha messo sul piatto altri 3,8 miliardi in legge di bilancio per mitigare la stangata sulle famiglie, ma la situazione resta critica. Si stima che nel 2022 una famiglia tipo milanese, composta da tre o quattro persone, dovrà sostenere importi doppi rispetto al 2021: con consumi medi annui di 3.200 kWh e di 1.400 metri cubi, la luce passa da 611 a 1.125 euro, mentre il gas da 980 a 1.983 euro. Altrettanto significativo è il confronto fra trimestre corrente e ottobre-dicembre scorso: l’energia elettrica cresce del 55%, il gas del 42%. Lo riporta il Corriere della Sera.