Grillo indagato, magistrati al lavoro sulle chat dei collaboratori

Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite per alcuni contratti pubblicitari sottoscritti dalla compagnia di navigazione Moby con il blog Beppegrillo.it. Secondo i magistrati, Vincenzo Onorato ha chiesto a Beppe Grillo una serie di interventi a favore di Moby spa che il leader del Movimento 5 stelle "ha veicolato a esponenti politici trasferendo quindi" all'armatore "le relative risposte", si legge in un comunicato del Procuratore della Repubblica di Milano facente funzione, Riccardo Targetti.

Il sequestro dei cellulari

La guardia di finanza ha sequestrato i cellulari a cinque persone non indagate: si tratta di Nina Monti, web grafica del blog di Grillo, Luca Eleuteri, socio fondatore della Casaleggio Associati, dell’amministratore delegato della compagnia marittima Moby Spa Achille Onorato, e di Annamaria Barrile e Giovanni Savarese, che nella società erano responsabile delle relazioni istituzionali e capo ufficio stampa. Non è stato sequestrato a Beppe Grillo. Come riporta il Corriere della Sera, si tratta di un'evidente scelta della Procura di Milano, che, così come ieri non si è azzardata a cercare chat su apparecchi di deputati 5 Stelle tutelati dalle garanzie parlamentari, ha rinunciato anche al telefonino del (pur non parlamentare) fondatore ed ex capo politico e poi garante dei 5 Stelle. Gli inquirenti nutrono un ragionevole affidamento di trovare lo stesso sugli apparecchi delle altre cinque persone i messaggi di proprio interesse investigativo.