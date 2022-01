Segrate, violenza sessuale in ascensore: fermato 31enne

Un uomo di 31 anni è stato arrestato per violenza sessuale nei confronti di una 40enne, rapinata e aggredita la sera dello scorso 21 dicembre nell'ascensore del proprio condominio a Segrate, in provincia di Milano. L'uomo è stato raggiunto ieri dal fermo emesso dalla procura del capoluogo lombardo.

Le indagini

L'inchiesta dei carabinieri è partita dopo la segnalazione della vittima, aggredita subito dopo aver parcheggiato l'auto in garage. La donna, in stato di choc, è riuscita a rientrare in casa per chiamare i soccorsi. Oltre alla violenza è stata anche rapinata di 30 euro. L'aggressore, di origini magrebine e che ha precedenti, è stato individuato tramite la descrizione della donna, le immagini delle telecamere e a un'impronta trovata nella cabina dell'ascensore e sugli abiti della 40enne.