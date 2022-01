Brescia, lanciarono molotov contro hub vaccinale: condannati 2 no vax

Sono stati condannati dal tribunale di Brescia a 2 anni e 8 mesi, P. P., e a 2 anni e 10 mesi N. Z., i due no vax che lanciarono una molotov contro il centro vaccini di Brescia, alla vigilia di Pasqua dello scorso anno.

La sentenza

I giudici hanno accolto quindi la richiesta di condanna avanzata dal pubblico ministero di Brescia, Francesco Milanesi, nei confronti dei due che danneggiarono la struttura realizzata con i soldi della raccolta fondi AiutiAMo Brescia, nata durante la prima fase della pandemia. Il giudice ha mantenuto la detenzione ai domiciliari per P.P., che aveva chiesto scusa attraverso una lettera alla cittadinanza, e in carcere per N. Z., detenuto dal primo maggio scorso.