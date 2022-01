Donna disarcionata da cavallo nel Lodigiano, è grave

La donna stava facendo una passeggiata in compagnia di amici in questa giornata assolata quando, nei pressi di cascina Mairana, l'animale l'ha disarcionata facendola cadere e battere la testa

Una donna, di 51 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni al policlinico San Matteo di Pavia dopo essere caduta da cavallo a San Martino in Strada, nel Lodigiano. L'incidente è avvenuto ieri dopo le 17.

La vicenda

La donna stava facendo una passeggiata in compagnia di amici in questa giornata assolata quando, nei pressi di cascina Mairana, l'animale l'ha disarcionata facendola cadere e battere la testa. All'arrivo sul posto, i sanitari del 118 l'hanno trovata incosciente per un trauma cranico commotivo e l'hanno, quindi, subito portata in ospedale. Successivamente è stato recuperato il cavallo che si aggirava lungo l'Adda di Soltarico.



