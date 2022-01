Incendio in autofficina a Pieve Emanuele: in arresto un 71enne

Un uomo di 71 anni è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari perché ritenuto responsabile dell'incendio di sei veicoli, avvenuto la notte del 14 agosto in un'autofficina a Pieve Emanuele (in provincia di Milano).

Il provvedimento

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di San Donato Milanese hanno eseguito questa mattina il provvedimento emesso dal Tribunale di Milano dopo l'analisi dei video di sorveglianza registrati quella notte.

Le indagini

Secondo quanto emerso dalle indagini, l'anziano avrebbe dato fuoco alle vetture custodite come risposta a una lite con il proprietario dell'officina, avvenuta in quel periodo in una casa vacanza. L'arrestato avrebbe distrutto i veicoli cospargendoli di benzina, provocando un incendio che ha lambito anche parte di una pizzeria adiacente.