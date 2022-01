Droga a Milano, nasconde 43 chili di eroina in casa: arrestata 58enne

Gli agenti sono intervenuti in un monolocale in via Scialoia, in zona Affori, e hanno rinvenuto tre borsoni in un piccolo della cucina, dove sono stati trovati 79 panetti di stupefacente

Una donna di 58 anni è stata arrestata dalla polizia, a Milano, per la detenzione di 43 chili di eroina. All'interno di 3 borsoni nascosti in un piccolo mobile della cucina sono stati trovati 79 panetti di eroina per un peso complessivo di 43 chili. La donna non ha fornito alcun tipo di collaborazione, né di spiegazione.

L’intervento della polizia

Gli investigatori della squadra mobile stavano monitorando da alcuni giorni un appartamento in via Scialoia, in zona Affori, segnalato come base di una donna "con vistosi capelli biondi" che accoglieva spesso persone in casa. Lo scorso 11 gennaio gli agenti si sono appostati sul pianerottolo del monolocale in attesa di movimento e appena la 58enne è rientrata hanno controllato la sua abitazione.