Bergamo, ghiaccio si rompe: soccorsi due giovani sul lago di Endine

Tragedia sfiorata ieri sera sul lago di Endine, nella Bergamasca, dove due giovani sono finiti in acqua dopo che il ghiaccio sul quale stavano pattinando si è rotto. Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato al policlinico San Marco di Zingonia in condizioni non gravi. Illeso l'amico che lo ha soccorso. L'allarme alle 18 a Monasterolo del Castello, sul lungolago.

La ricostruzione dei fatti

In questi giorni la superficie del piccolo specchio d'acqua è ghiacciata, ma vige un divieto di salire sul ghiaccio, così come è vietata d'estate la balneazione. Uno dei due giovani è riuscito a uscire da solo dall'acqua e, con l'aiuto di alcuni abitanti del posto, ha sollevato con delle corde l'amico e lo ha trascinato fuori dall'acqua. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, tre ambulanze del 118 e l'elisoccorso, oltre ai carabinieri.