Milano, il procuratore sportivo Mino Raiola operato al San Raffaele

Mino Raiola, noto procuratore sportivo, è ricoverato al San Raffaele di Milano dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Raiola, 54 anni, resterà sotto osservazione. Alberto Zangrillo, primario all’ospedale milanese conferma: “L’operazione era programmata da tempo”, lo riporta la Gazzetta dello sport.

L'attività di procuratore di Mino Raiola

Trasferitosi giovanissimo in Olanda, il 54 enne di Nocera Inferiore, è uno dei procuratori più in vista al mondo, tra i calciatori da lui seguiti figurano Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma, ma anche Pogba, Haaland e Verratti, fuoriclasse mondiali. Raiola è da sempre un grande protagonista in ogni finestra del calciomercato.