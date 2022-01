Incidente a Milano, anziana investita in viale dei Mille: è grave

Una donna di 75 anni è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico di Milano dopo essere stata investita questa mattina intorno alle 9:30 da una motocicletta in viale dei Mille, nel capoluogo lombardo. La donna, che era a piedi e stava attraversando la strada, è stata sbalzata e ha riportato alcune fratture, nonché un trauma cranico e traumi al volto e alle braccia. Il 29enne in sella alla moto è stato portato al Fatebenefratelli con traumi al polso e alle gambe. Non è in gravi condizioni. Sul posto per i rilievi la polizia locale.