Varese, barbiere sparò a un collega: condannato a 8 anni e 4 mesi

Un barbiere di 73 anni è stato condannato dal Tribunale di Varese a 8 anni e 4 mesi, in abbreviato, per il tentato omicidio di un collega di 66 anni, ferito con un colpo di pistola all'addome fuori da un locale a Castiglione Olona, in provincia di Varese, per una lite scaturita da vecchi dissapori in ambito professionale. L'aggressore ha tentato di giustificarsi dicendo che il colpo eria partito per errore, ma il giudice non gli ha creduto.