Saronno, muore dopo un'aggressione: si indaga per omicidio

L'uomo, deceduto in ospedale per emorragia cerebrale, sarebbe rimasto coinvolto in una rissa scoppiata lo scorso sabato sera per banali motivi

Francesco Costa, 55 anni di Cesano Maderno (Monza), è morto ieri in ospedale a Legnano (Milano) per emorragia cerebrale, a seguito di un'aggressione durante una presunta rissa scaturita per banali motivi, sabato sera a Saronno (Varese).

L'aggressione

A quanto emerso l'uomo, inizialmente soccorso per un sospetto malore, una volta in ospedale è riuscito a dire ai medici di essere stato aggredito, prima che le sue condizioni precipitassero irrimediabilmente. I carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni e stanno vagliando le conoscenze della vittima. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato colpito e, forse, poi è caduto a terra picchiando la testa. Sarà però l'autopsia a chiarire le cause del decesso.