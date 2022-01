Milano: picchia donna per strada e le rompe il naso, preso

Un uomo di 32 anni è stato arrestato per lesioni aggravate dopo aver picchiato per strada una coetanea con cui aveva una relazione rompendole il naso. E' successo ieri mattina in piazza Aspromonte a Milano.

La vicenda

A quanto ricostruito il 32enne, al termine di una serata trascorsa insieme, pretendeva che la donna andasse a casa sua. Al suo rifiuto la ragazza è stata colpita con due pugni. All'arrivo degli agenti della Questura presentava degli evidenti ematomi al volto. In seguito è emerso che, durante una relazione che durava da alcuni anni, la donna aveva già subito violenze di questo tipo, mai denunciate. Trasportata in ospedale, le è stata riscontrata la frattura delle ossa nasali. Guarirà in 30 giorni.