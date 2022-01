Milano, 66enne derubato di un Rolex da una falsa badante

Con la cosiddetta 'tecnica dell'abbraccio' un 66enne si è visto sottrarre da una falsa badante un Rolex modello Steve McQueen del valore di 60mila euro. È accaduto ieri in largo Usuelli a Milano.

Il furto

L'uomo, mentre era a bordo della sua auto, è stato avvicinato da una donna. Sceso dalla vettura la donna ha spiegato di essere una badante e se potevano scambiarsi in numeri di telefono per un eventuale lavoro. L'ha poi abbracciato per ringraziarlo e l'uomo, poco dopo, ha scoperto di non avere più il prezioso orologio. Ha quindi sporto denuncia alla polizia.