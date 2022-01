'Ndrangheta: arrestate a Pavia 13 persone vicine a clan di Platì

Le accuse vanno, a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione e porto di armi da sparo fino a episodi di estorsione perpetrati in Lombardia con l'aggravante del metodo mafioso

E' in corso l'esecuzione di 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Milano nei confronti di altrettanti indagati, tra cui alcune persone ritenute vicine a storiche famiglie 'ndranghetiste di Platì (Reggio Calabria) e radicatesi nel Nord Italia tra le province di Pavia, Milano e Monza Brianza e nel Torinese. A eseguire l'operazione i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia, con la collaborazione del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma e supportato da reparti della Lombardia, Piemonte e Calabria.

Le accuse

Le accuse contestate agli arrestati dalla Procura Distrettuale Antimafia milanese - è scritto in una nota delle Fiamme Gialle di Pavia - vanno, a vario titolo, dall'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti alla detenzione e porto di armi da sparo fino a episodi di estorsione perpetrati in Lombardia con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo, per gli investigatori, avrebbe trattato ingenti quantità di cocaina e marijuana. Anche alcune donne, parenti degli indagati, avrebbero avuto un ruolo di supporto durante le operazioni di prelievo, consegna e confezionamento della droga e di conteggio dei proventi incassati e sono state sottoposte a varie misure.

Gli arresti

I militari, con la collaborazione dei reparti territoriali e di unità anti terrorismo pronto impiego (ATPI), sono stati impegnati nella ricerca e nella cattura degli indagati anche nella roccaforte di Platì, dove i principali soggetti coinvolti si erano spostati, facendo poi la spola con la Lombardia. L'indagine iniziata nella primavera del 2019 spiega la Guardia di Finanza, "è stata caratterizzata dal costante monitoraggio dei soggetti originari del Reggino e da tempo stanziati nei territori compresi tra le province di Pavia e Milano, dove avrebbero operato seguendo condotte tipicamente mafiose".